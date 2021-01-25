"في لحظات حرجة".. مها الصغير تحكي قصة عودة والدها لوالدتها بعد انفصال سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، عن علاقة والدها مصفف الشعر محمد الصغير بوالدتها وعن قصة حبهما.

مها نشرت صورة تجمعه والدها ووالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "في حاجة مهمة اوي عايزة كل العالم يعرفها، واكيد مش هعرف اكتب الكلام ده تاني.. ابطال القصة دي هم ابي وحياتي كلها و اللي يعرفني كويس يعرف ان محمد الصغير مش ابويا بس هو حب عمري".

أضافت "والبطلة الثانية هي أعظم ست في العالم ملكه العلايلي، قصة حب عشتها على مدار كل يوم وكل ثانية لغاية اللحظة حتى لما اتطلقوا كنت عارفة انه بيحبها وهي بتحبه وعمري ما شفته او شفتها سعيدة غير و هي مراته".

تابعت: "المهم امي اتجوزت أبويا وهي من عائلة ارستقراطية وهو من عائله بسيطة وتحدت أهلها وقاطعوها وهو لم يكن معه سوي ١٠٠ جنيه، وحصل مشاكل واتطلقوا من ٢٢ سنة".

وأكملت مها "ويوم ما تعب ما تعب وهو حواليه ناس كتير اوي (بس في الافراح)، طلب مني أطلب أمي في التليفون وطلب يشوفها وجت له على طول، يوم ما حس انه ضعيف اوي وتعبان بجد طلب ضهره وسنده اللي بجد مش في المنظرة وجت وطلب منها متزعلش منه وانها تتجوزه على سنة الله ورسوله تاني".



استطردت: "وأصدقاء الابطال في هذا الفيلم الجميل الي شهدوا هذه اللحظة هما انا واخويا مصطفى واخويا التاني الدكتور اللي مسابنيش لحظة يحيي البستاني، الدنيا اتدربكت وطلب مأذون وجه المأذون جوز ملكة العلايلي لمحمد الصغير على سنة الله ورسوله".

أضافت "فهذه العظيمة اتجوزته وهو محلتوش حاجة وفي عز ضعفه ورجعت له وهو في عز ضعفه برده، ونام في حضنها وهو مرتاح اوي، هو الآن في امس الحاجة للدعاء لأنه في لحظات حرجة اوي اوي اوي".

وأصيب مصفف الشعر محمد الصغير بفيروس كورونا منذ أيام، وهو الآن في حالة حرجة بأحد المستشفيات.