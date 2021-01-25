74 اتهاماً بالاعتداء الجنسي.. المعلمة الإسرائيلية وصلت إلى أستراليا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 يناير 2021 12:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

بعد مراوغات قضائية لنحو 6 سنوات وصلت مديرة سابقة لمدرسة متهمة بالاعتداء الجنسي على طالبات من إسرائيل إلى أستراليا لتواجه عشرات التهم.

وقال محامي مالكا ليفر المديرة السابقة لمدرسة في أستراليا إن إسرائيل سلمت موكلته لأستراليا اليوم الإثنين بموجب حكم صادر من المحكمة العليا.

وقاومت ليفر ترحيلها إلى أستراليا بطرق شتى من بينها تقديم ما يفيد بأنها مريضة نفسيا الأمر الذي جعل مداولات القضية مستمرة في المحاكم الإسرائيلية منذ عام 2014.

وتنفي ليفر، التي كانت مديرة مدرسة لليهود المتزمتين في ملبورن، الاتهامات الموجهة إليها.

وتطلب الشرطة الأسترالية القبض على ليفر بسبب 74 اتهاما بالاعتداء الجنسي منها اغتصاب فتيات في المدرسة التي كانت تعمل بها. وفرت ليفر، التي تحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا، من أستراليا عام 2008 بعد ظهور الاتهامات.