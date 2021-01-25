عدد كبير من الفنانين ومشاهير مصر ينعنون الدكتورة عبلة الكحلاوي

محمد الفلاح - الإثنين 25 يناير 2021

نعى عدد كبير من الفنانين ومشاهير مصر، الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي توفيت مساء أمس الأحد، عن عمر يناهز 72 عاماً. جراء معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا المستجد.



وكتبت الفنانة هالة صدقي على حسابها في موقع انستجرام: "ورحلت رمز من أهم الرموز المصرية، الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، وللأسف كورونا أرجوكم روحوا على المستشفى على طول بلاش انتظار، الانتظار بيقلل فرصة الانقاذ ربنا يحافظ علينا كلنا".

كما نعاها المطرب محمد فؤاد، قائلاً: "ننعي بخالص الحزن الدكتورة عبلة الكحلاوي، إنا لله وإنا اليه راجعون".

وأبدت الفنانة حنان ترك حزنها الشديد على وفاة الكحلاوي، وكتبت: "إنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم إنها في ضيافتك وأنت أكرم من يكرم الضيف. اللهم شفع فيها القرآن والصلاة والقيام والصيام والزكاة والحج وحب المساكين.... في جنة الخلد إن شاء الله... غفر الله لها وألحقنا بها على خير.. رحلة طويلة عظيمة ورسالة سامية في الدعوة لله... لأسرتها خالص التعازي".

أما الداعية مصطفى حسنى فكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على السيدة الكريمة المُعلمة الدكتورة عبلة الكحلاوي ورزقها الفردوس الأعلى وألحقها بالصالحين والشهداء.. وجميع أمواتنا.. ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع.. طيب الله ثراها وبارك في أثرها وجعل جميع أعمالها الصالحة وسيرتها الطيبة في موازين حسناتها".

أيضاً كتبت الفنانة نهال عنبر وهي تنعي الدكتورة عبلة الكحلاوي: "ربنا يرحمها برحمته الواسعة ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته الدكتورة العظيمة عبلة الكحلاوي".