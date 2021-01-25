بالصورة – سلمى حايك تحتفل بعيد ميلاد زوجها بطريقة غريبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: إحتفلت الممثلة المكسيكية العالمية من أصول لبنانية سلمى حايك بعيد ميلاد زوجها الفرنسي الأصل فرانسوا بينو الذي بلغ الـ 58 عاماً.

وأثارت حايك الجدل بسبب طريقة احتفالها الغريبة بعيد زوجها، إذ نشرت صورة على حسابها في موقع “إنستغرام” ظهرت فيها جالسة في كيس كبير وزوجها يجرّها، وكأنها أرادت أن تشير بطريقة غير مباشرة الى أنها هي هدية زوجها في عيده. وعلّقت على الصورة بالقول :”عيد ميلاد سعيد”.

وحققت الصورة التي نشرتها سلمى حايك آلاف الإعجابات والتعليقات من المتابعين الذين تمنوا لها ولزوجها دوام السعاد والإستقرار.