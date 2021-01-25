مسلسل “ظلّ” لـ باسل خياط يخرج من السباق الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: رغم انطلاق تصوير مسلسل “ظلّ” لـ باسل خياط، في بيروت قبل حوالي الـ 10 أيام، إلا أنه توقف بشكل مؤقت مع قرار إغلاق لبنان بسبب ازدياد حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وقررت شركة Media Revolution7 التي تتولى إنتاج العمل، وقف التصوير نهائياً، وإلغاء عقود البيع لـ 6 محطات عربية كانت اتفقت معها على عرض المشروع، وذلك تجنباً ومنعاً للوقوع بأي تأخير في تنفيذ المشروع وتسليمه للمحطات في الوقت اللازم، ما قد يضطر الشركة إلى تكبد خسائر إضافية، ويمنعها من تنفيذ شروط العمل بالشكل الذي تراه مناسباً ولائقاً، على أن يتم تصوير العمل في وقت يحدّد لاحقاً.

نفيد بالذكر أن باسل خياط انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهد مسلسله الجديد “قيد مجهول”. المسلسل مكون من ثمانية حلقات وسيعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

ومسلسل “قد مجهول” هو الإنتاج السوري الأول للمنتج محمد مشيش، من إخراج السدير مسعود، ومن تأليف محمد أبو لبن ولواء يازجي ويلعب بطولته إلى جانب باسل خياط كل من النجوم عبد المنعم عمايري وايهاب شعبان ونظلي الرواس ونخبة من نجوم الدراما السورية.