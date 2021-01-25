شكرا لقرائتكم خبر عن مها الصغير تروى تفاصيل قصة حب والداها وزواجهما مرة أخرى خلال رحلة مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الإعلامية مها الصغير، عن مدى حبها وتقديرها لعلاقة الحب التي جمعت والدها محمد الصغير بوالدتها ملكة العلايلي منذ أن تزوجا وانفصلا حتى عادا مؤخرا للزواج فى لحظات حرجة يعاني فيها والدها من المرض، واصفة علاقة والدها بوالدتها بأنهما ابطال قصة تعبر عن الوفاء والحب، والتى روت تفاصيلها.



مها الصغير على انستجرام

ونشرت الاعلامية مها الصغير، على حسابها الرسمى بموقع "انستجرام"، صورة لوالدها ووالدتها فى مرحلة الشباب وفى النصف الثاني منها وهما يمسكان يد بعضها وهو فى المستشفى، وقالت: "في حاجه مهمه اوي عايزة كل العالم يعرفها، و اكيد مش هعرف اكتب الكلام ده تاني.. ابطال القصة دي هم أبي وحياتي كلها واللي يعرفني كويس يعرف ان محمد الصغير مش ابويا بس هو حب عمري، والبطلة الثانيه هي اعظم ست في العالم ملكه العلايلي".



والد ووالدة مها الصغير

وأضافت: "قصه حب عشتها علي مدار كل يوم وكل ثانيه لغايه اللحظة حتي لما تطلقوا كنت عارفه انه بيحبها وهي بتحبه وعمري ما شفته او شفتها سعيدة غير وهي مراته، المهم امي اتجوزت ابويا وهي من عائله ارستقراطيه و هو من عائله بسيطه وتحدت اهلها و قطعوها و هو لم يكن معاه سوي 100 جنيه".

وتابعت: "وحصل مشاكل وتطلقوا من 22 سنه ويوم ما تعب و هو حواليه ناس كتير اوي (بس في الافراح فقط) طلب مني اطلب امي في التليفون وطلب يشوفها وجت له علي طول، يوم ما حس انه ضعيف اوي و تعبان بجد طلب ضهره وسنده الي بجد مش في المنظرة وجت و طلب منها متزعلش منه وانها تتجوزه علي سنه الله و رسوله تاني، واصدقاء الابطال في هذا الفيلم الجميل الي شهدوا هذه اللحظه هما انا وأخويا مصطفي واخويا التاني الدكتور الي مسبنيش لحظه يحيي البستاني".

واستكملت: "الدنيا اتدربكت وطلب مأذون و جه المأذون جوز ملكه العلايلي لمحمد الصغير علي سنه الله ورسوله، فهذه العظيمة اتجوزته وهو محلتوش حاجه و في عز ضعفه و رجعت له و هو في عز ضعفه برده، ونام في حضنها وهو مرتاح اوي، هو الان في امس الحاجه للدعاء لانه في لحظات حرجه اوي. ادعوا له و اسفه اني طولت عليكوا".