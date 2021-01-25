أكمل رسلان يعلن وفاة والده: "مستحملتش 7 شهور وروحت لأمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان أكمل رسلان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 25 يناير، خبر وفاة والده اللواء عبدالعظيم رسلان، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".

ونشر رسلان صورتين لوالده، الأولى من مرحلة شبابه والثانية بعد تقدمه في العمر، معلقا "مستحملتش ٧ شهور وروحت لأمي يا والدي، أبي في ذمة الله، اللواء عبدالعظيم رسلان، ادعو له بالمغفرة والثبات عند السؤال، آمين يا رب".

رسلان كان قد طرح مؤخرا أغنية "شاف حياته" كلمات أيمن شوقي، ألحان حسام البجيرمي، توزيع طارق توكل، وتم تسجيلها بـ"ستديوهات" صوت الحب.