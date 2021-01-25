ابنته مذيعة وهذه الأعمال الأقرب له.. 15 معلومة عن صلاح عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان صلاح عبدالله بعيد ميلاده اليوم الاثنين الموافق 25 يناير الجاري.

"الخليج 365" في هذا التقرير يستعرض لكم معلومات عن صلاح عبدالله:

- ولد في 25 يناير عام 1955 في حي بولاق أبو العلا.

- انتقل من حي بولاق أبو العلا إلى حي بولاق الدكرور وهو في السابعة من عمره.

- اهتم بكتابة الشعر السياسي من صغره حتى أصبح أمين شباب حي بولاق الدكرور والدقي.

- التحق بكلية التجارة وكوّن فرقة مسرحية للهواة وأطلق عليها "تحالف قوي الشعب العامل".

- اكتشفه المخرج شاكر عبد اللطيف وقدّمه في مسرحية "رابعة العدوية".

- انضم لفرقة ستوديو 80 بقيادة الفنان محمد صبحي.

- بدأت انطلاقته من خلال مسلسل "سنبل بعد المليون" مع الفنان محمد صبحي.

- أول أعماله السينمائية فيلم "الرغبة" مع الفنانة نادية الجندي.

- فاز بالعديد من الجوائز منها أحسن ممثل وأحسن مخرج على مستوى الجمهورية وذلك من خلال مسابقات المسرح الجامعي ومسابقات الثقافة الجماهيرية.

- قدّم خلال مشواره الفني حتى الآن ما يقرب من 240 عملًا.

- من أشهر أعماله السينمائية: "الرهينة"، "الشبح"، "السلاحف"، "الغاضبون"، "كرسي في الكلوب"، "مواطن ومخبر وحرامي"، "فيلم هندي"، "عسكر في المعسكر"، "دم الغزال"، "درس خصوصي".

- في التليفزيون شارك في عدة أعمال أبرزها: "شنة ورنة"، "أشرار وطيبين"، "سكة الهلالي"، "سوق الخضار"، "حدائق الشيطان"، "الأدهم"، "الريان"، "زي الورد"، "حكاية حياة"، "سرايا عابدين"، "الطوفان"، "الدالي" "كلبش"، "الاختيار".

- من أشهر مسرحياته: "حمري جمري"، "قديمة العب غيرها"، "فيما يبدو سرقوا عبدو"، "الأخوة الأندال"، "الجميلة والوحش".

- ابنتة المذيعة دنيا صلاح عبدالله، التي تقدم برنامج "في حتة تانية"، عبر إذاعة "ميجا إف إم".

- كُرم الفنان صلاح عبدالله من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في أغسطس 2020، وأعرب عن سعادته لمشاركته وتكريمه من قِبل المهرجان، لافتا في مداخلة هاتفية لبرنامج "المساء مع قصواء" على شاشة TeN، أنه "لم يشارك في أي مهرجان سينمائي من قبل، لكن قرار مهرجان الإسكندرية يشعر أنه من باب جبر الخواطر"، وأشار إلى اعتزازه للغاية بدوريه في مسلسلي "الدالي" و"الملك فاروق"، حيث حصل عنها على جوائز عدة.