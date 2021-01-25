"من أهم الرموز المصرية".. هالة صدقي تنعي عبلة الكحلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة هالة صدقي، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، التي وافتها المنية مساء الأحد، عن عمر يناهز 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت هالة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "ورحلت رمز من أهم الرموز المصرية.. الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، وللأسف كورونا.. أرجوكم روحوا على المستشفى على طول.. بلاش انتظار، الانتظار يقلل فرصة الإنقاذ.. ربنا يحافظ علينا كلنا".

وأعلنت أسرة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر غدٍ الاثنين، في مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بالهضبة الوسطى بالمقطم، أمام مجمع الباقيات الصالحات.