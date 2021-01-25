رامز جلال.. "الفتى الطائش مجنون رسمي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمتلك الفنان المصري رامز جلال قاعدة شعبية كبيرة، وكان لبرامج الكاميرا الخفية التي راهن عليها منذ عام 2009، دور كبير في صناعة نجوميته.

ولد رامز جلال في 20 أبريل 1973، وسط أسرة تحترم الفن وتقدر قيمته، فوالده هو المخرج المسرحي الكبير، جلال توفيق، وشقيقه الفنان ياسر جلال.



دفعه حب التمثيل إلى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعقب التخرج شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية بأدوار ثانوية، وابتسم له الحظ عندما رُشح للوقوف أمام الفنانة يسرا في مسلسل بعنوان "حياة الجوهري".





نجح رامز جلال في استثمار الفرصة بشكل رائع، ما دفع شركات الإنتاج السينمائي للرهان، والدفع به في الدور الثاني أمام عدد من النجوم الكبار أمثال محمد سعد، وأحمد حلمي، وكريم عبدالعزيز ، ثم انتقل لمربع البطولة المطلقة وتصدرت صورته "الأفيشات"، حيث قدم ما يقرب من 9 أفلام من بطولته حتى الأن أبرزها: "شبه منحرف"، و"أحلام الفتى الطائش"، و"غش الزوجية"، و"حد سامع حاجة".

الكاميرا الخفية

يعرف رامز جلال جيدا كيف يدير موهبته الفنية، وعندما شعر بأن لديه قدرة على اقتحام برامج الكاميرا الخفية، ورسم ابتسامه على وجوه الجمهور، قرر القفز إلى هذه المنطقة، في البداية لم تتحمس شركات الإنتاج للرهان عليه في هذا الاتجاه، ولذا قرر إنتاج أول برامجه ولم يخف من شبح الخسارة.

وفي عام 2013، قدم "جلال" أول برنامج له وحمل اسم "رامز قلب الأسد" وحقق هذا العمل نجاحا كبيرا، ما دفع شركات الإنتاج للتهافت على التعاقد معه.





توالت البرامج بعد ذلك حتى أنها وصلت إلى 10 برامج وهي: "رامز ثعلب الصحراء"، و"رامز عنخ آمون"، و"رامز قرش البحر"، و"رامز واكل الجو"، و"رامز بيلعب بالنار"، و"رامز تحت الأرض"، و"رامز في الشلال"، و"رامز مجنون رسمي".

حققت هذه البرامج نجاحا كبيرا جدا لأسباب كثيرة منها أن الأفكار جريئة وليست مألوفة، وثانيا أنه اختار أن يكون شريحة الضحايا من نجوم الفن، والرياضة، والإعلام، وثالثا ارتفاع سقف الإنتاج ما شجعه على تقديم أفكار غريبة، و"طائشة" أحيانا.

اتهامات

في كل عام تطارد برامج رامز جلال شبهة الاتفاق مع الضيوف قبل التصوير، إلا أن عددا كبيرا من الضيوف أكدوا أنهم لا يعلمون بحقيقة المقلب، ومنهم نبيلة عبيد، وأحمد السقا، واللبنانية هيفاء وهبي التي هددت باللجوء للقضاء لرفع دعوي قضائية ضده، بعد تعرضها للخوف و الرعب في برنامج "رامز عنخ آمون".

وفي 2020 أصدرت نقابة الممثلين في مصر قرار بمنع ظهور رامز جلال على أية محطة مصرية، بسبب الجرأة التي قدمها في برنامجه الأخير "رامز مجنون رسمي"، إذ كان يتعرض الضيف لرعب شديد ومن الممكن أن يؤثر على حياته، ولم يمنع هذا القرار عرض البرنامج لأنه يتعامل مع شبة غير مصرية.

كما تعرض لاتهام بسرقة أفكار برامجه ومن المقرر مثوله هو ووليد الإبراهيم مالك قناة "mbc"، أمام محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية 9 مارس المقبل في إحدى القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.





مقلب 2021

يواجه رامز جلال صعوبات بالغة في تصوير برنامجه الجديد والمقرر عرضه في رمضان 2021، إذ يتعذر سفر الضيوف بسبب مخاوف الإصابة بفيروس كورونا.

وقد انتشرت العديد من الأخبار حول محتوى وتفاصيل البرنامج الجديد منها أنه بدأ تصوير برنامجه في دبي، منجزاً 10 حلقات حتى الآن، وكان ضحاياه لاعبون من نادي الزمالك وهم: "طارق حامد، وفرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي".

ويستعين جلال في هذا البرنامج بالمذيعة السعودية لجين عمران لتكون هي الطعم الذي يستدرج به الضحايا، وحتى هذا اللحظة يتكتم على فكرة واسم البرنامج الذي ينتظره الجمهور بشغف شديد.



