حكيم يكشف كواليس العمل مع مكتشف مايكل جاكسون وينتقد "الابتذال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حل الفنان المصري حكيم ضيفا على برنامج "سهرانين" تقديم أمير كرارة، والذي يعرض على قناة "on" المصرية.

وكشف حكيم عن تفاصيل العمل مع كوينسي جونز مكتشف الفنان العالمي مايكل جاكسون قائلا: "قدمت العديد من الحفلات العالمية، ولا يعلم عنها الكثير من الناس في مصر، ويعود ذلك لأنني لا أجيد الترويج وعدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت".



وتابع: "شاركت في 3 حفلات مع فرقة كوينسي جونز مكتشف مايكل جاكسون، والوحيد الذي سمح له بدخول جنازته مع أشقائه، وكانت إحداها في راديو سيتي ميوزك هول في نيويورك، مع المغنية أولجا تانون".





كما أشار حكيم إلى حفل آخر غنى فيه مع جيمس براون، داخل القاعة التي يحضر فيها الرؤساء في مبنى الأمم المتحدة، وحفل هام في دبي، مع أخت مايكل جاكسون لاتويا، في سباق اليخوت السريعة.

وانتقد حكيم في حواره الابتذال في الأغنية مشيرا إلى أن الرقابة على المصنفات الفنية ليست عدوا للفنان، وأنه بات رقيبا على نفسه وكل أبناء جيله تعلموا أن الفن رساله ويجب الانتباه لكل ما يتم تقديمه للجمهور لأن الفن يؤثر بقوة.