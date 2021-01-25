شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع رامى سمير يكشف كواليس مشاركته بأغنيتين في ألبوم الهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الموزع الموسيقى عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغانى "شكرا" و"عايز اعمل زيك" ضمن ألبوم "ياأنا يالاء" الذى طرحه الهضبة مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، رامى سمير قال في تصريحات لـ"الخليج 365" : "الحمد لله الأغنيتين حققوا نجاح كبير بإشادة الجميع وبإشادة أيضا الهضبة الذى تحدث معى بعد طرحهم وقالى حلوين أوى والناس مبسوطة بيهم، مضيفا أن الهضبة لن يقدم أغنية مش مقتنع بيها" .

وأضاف: الأغنيتان قريبتان من قلبى جدا وخصوصا "شكرا"، وأنا شخصيا شرف لى التعاون مع الهضبة عمرو دياب في هذا الألبوم بعد تعاونى معه قبل ذلك في أغنيتين وهما "متغير" و"عم الطبيب" .



عمرو دياب ورامى سمير

وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي، وطرح حتى الآن عدة أغانى هي، فاكرني ياحب ، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك، وشكرا .

ويضم ألبوم "يا أنا يا لأ" الذى طرحه الهضبة 12 أغنية، وهى كالتالى:

1- يا أنا يا لأ: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير"

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما"

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير"

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".