شكرا لقرائتكم خبر عن زياد زعتر أحد أفراد عصابة توتا لسرقة بنك في "إسعاف يونس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان زياد زعتر شخصية الأسطى فيوز وهو أحد أفراد العصابة التي يشكلها محمد عبد الرحمن "توتا" لسرقة بنك في مسلسل "إسعاف يونس" المذاع حاليًا علي منصة watchit.



فريق عمل مسلسل اسعاف يونس

وقال زياد زعتر أحد نجوم مركز الإبداع الفني لدي المخرج خالد جلال إن المسلسل يعتبره تجربة مميزة له مع كل نجومه محمد أنور ومحمد عبد الرحمن وقد رشحني للعمل المخرج معتز التوني الذي شاهدني في مركز الإبداع الفني في مسرحية "سينما مصر" وأعجب جدًا بالعمل.



المخرج معتز التوني

وأضاف: أنا سعيد جدًا بتواجدي وسط فريق العمل ورغم أن ظهوري في حلقة واحدة إلا أنه لاقي صدى وقبول جيد عند الجمهور.

مسلسل "إسعاف يونس" من أعمال watch it الأصلية ومن تأليف (أحمد فوزي - خليفه سمير - أحمد محارب) وهو زملائي في مركز الإبداع الفني لدي المخرج خالد جلال.