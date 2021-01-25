"أبويا الغالي".. مي كساب تهنئ صلاح عبد الله في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة مي كساب، على تهنئة الفنان صلاح عبد الله، بعيد ميلاده.

ونشرت مي، صورة لها معه، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة وأنت أبويا الغالي.. أحن وأجدع وأنبل صاصا في الدنيا.. ربنا يخليك لينا يا حبيبي".

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله، يشارك حاليًا من خلال فيلمه السينمائي الجديد "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عمر الشناوي، وتدور أحداثه في إطار خيالي حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم.