شكرا لقرائتكم ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل مجدداً.. هل تتعمد تقليد والدتها؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، تحاول السير على خطى والدتها، ففي فيديو جديد أثار الجدل، ظهرت زينب وهي تغني وتقلد والدتها.

وظهرت في فيديو نشرته، أمس الجمعة، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وحصد أكثر من 440 ألف مشاهدة مع ابنتها وهما تغنيان إحدى الأغنيات الشعبية، ويظهر صوت فياض وهي تردد كلماتها، والذي شبهه متابعوها بصوت والدتها هيفاء وهبي، كما يرون أنها تقلد حركاتها.

كما علقت زينب فياض على الفيديو لمتابعيها: "هل اشتقتوا إلى فقرة "أنا ودانييلا"، شوفوا حركاتها بس نوتيلا وسكر محلي محطوط على كريمة وكل شيء حلو في حياتي".

في المقابل، يرى كثيرون أن زينب تستغل اسم والدتها في الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتتقرب منها، وتحاول الانتشار بتقليد صاحبة "أنا هيفا أنا"، واستخدام الشبه الكبير بينهما في الصوت وربما في الصورة أيضاً.

ويتابع زينب فياض أكثر من 800 ألف متابع عبر حسابها في إنستغرام، وتهتم بالموضة والأزياء.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي سبب شعبيتها

يشار إلى أن زينب فياض بدأت مؤخرا بالظهور والحديث عن والدتها، فقد علقت لبرنامج "إي تي بالعربي" في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد أن غنت مع ابنتها دانييلا مقطعا من أغنية هيفاء "توتة"، قائلة: "يكفي أن نيتي وصلت للشخص المعني، ويسعدني الكلام الجيد حول هذا الأمر".

كما أشادت ولأول مرة بوالدتها، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤكدة أنها السبب وراء شعبيتها على مواقع "التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كل الذي يتابعونها على "السوشيال ميديا" بسبب والدتها.

وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها زينب فياض لقب "أمي" على والدتها هيفاء وهبي، بعد مقاطعة بينهما دامت لسنوات طويلة.

في حين، ما زالت النجمة هيفاء وهبي تلتزم الصمت حيال هذا الموضوع.