شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة بيلى إيليش تساعدها فى كتابة "سطر" من أغنية "Lo Vas A Olvidar" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات من إطلاقها كليب أغنيتها الأخيرة "Lo Vas A Olvidar" مع المغنية الشهيرة روزاليا، اعترفت النجمة العالمية بيلى إيليش التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم أنها كتبت السطر الأخير من الأغنية بمساعدة عائلتها ، و هو الخبر الذى تناقلته المواقع العالمية ومن أبرزها "ام ان أى" ، وفى حديث بيلى إيليش لزين لوى على Apple Music ، كشفت إيليش البالغة من العمر ( 19 عام ) أنها طلبت المساعدة ليس فقط من شقيقها والكاتب المشارك الأساسى معها فينياس أوكونيل، ولكن طلبت أيضا المساعدة من والدتها ووالدها وصديقة فيناس أيضا، حث قالت إيليش "فى الحقيقة أمى و أبى و فينياس وأنا وصديقة فينياس "كلوديا" نزلنا جميعا إلى الاستوديو و ركزنا على إنجاز الجملة الأخيرة ".

تعاون بيلى إيليش ورزاليا شغل بال الكثيرين خلال الفترة الماضية، حيث كانت روزاليا قد كشفت عن الأغنية المشتركة لأول مرة فى مارس 2019 ، قائلة إنها "لا تستطيع الانتظار" لإنهائه.

وفى أبريل الماضى، كشفت المغنية وكاتبة الأغانى الإسبانية أنها وإيليش كانا تعملان على الأغنية أثناء فترة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت النجمتان إن اكتمال الأغنية "اقترب"، وبعد سلسلة من التأجيلات تم إطلاق الاغنية يوم الخميس الماضى.