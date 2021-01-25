"حكايات وتفاصيل".. ليلى علوي تنشر صورة قديمة بالأبيض والأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة قديمة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّقت "علوي" على الصورة قائلة: "صور الأبيض والأسود دايمًا مليانة حكايات وتفاصيل".

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عُرض في شهر ‏رمضان ‏‏2016، وشاركها البطولة النجم خالد الصاوي‎ من تأليف محمد الحناوي وإخراج عبد العزيز حشاد.

‏بينما آخر ‏أعمال ليلى علوي ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن" في نفس العام، وشاركها البطولة النجوم: ‏منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود، وهو ‏من تأليف أحمد عبد الله و‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله.‎