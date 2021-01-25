"حكايات وتفاصيل".. ليلى علوي تنشر صورة قديمة بالأبيض والأسود

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ليلى علوي صورة قديمة لها بالأبيض والأسود، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلّقت "علوي" على الصورة قائلة: "صور الأبيض والأسود دايمًا مليانة حكايات وتفاصيل".
يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوي مسلسل "هي ودافنشي" الذي عُرض في شهر رمضان 2016، وشاركها البطولة النجم خالد الصاوي من تأليف محمد الحناوي وإخراج عبد العزيز حشاد.
بينما آخر أعمال ليلى علوي السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" في نفس العام، وشاركها البطولة النجوم: منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داوود، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج يسري نصر الله.