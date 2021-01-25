ميس حمدان تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ميس حمدان، جمهورها ومتابعيها، عدة صور من جلسة تصوير جديدة.

ونشرت "حمدان" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت :"مين شاطر في تصوير السيلفيز".

وأصُيبت ميس مؤخرًا بفيروس كورونا، لكنها تعافت منه.

يذكر أن الفنانة ميس حمدان، قد طرحت أغنية "صح صح"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

وتعد الأغنية هي ثاني تجارب ميس في الغناء باللهجة الخليجية بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.