فن ومشاهير

ميس حمدان تخضع لجلسة تصوير جديدة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ميس حمدان، جمهورها ومتابعيها، عدة صور من جلسة تصوير جديدة.

ونشرت "حمدان" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت :"مين شاطر في تصوير السيلفيز".

وأصُيبت ميس مؤخرًا بفيروس ، لكنها تعافت منه.

يذكر أن الفنانة ميس حمدان، قد طرحت أغنية "صح صح"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

وتعد الأغنية هي ثاني تجارب ميس في الغناء باللهجة الخليجية بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا