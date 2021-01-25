شريهان عن صلاح عبدالله في عيد ميلاده: "قلب طيب وإنسان مبدع بطبيعته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان، على تهنئة الفنان صلاح عبد الله، بعيد ميلاده.

وكتبت شريهان، عبر حسابها على "تويتر": "ربنا يطول في عمرك ويخليك لفنك وبلدك وأسرتك الكريمة وأصدقائك وكل محبيك وتفضل تملى الدنيا فن وطيبة وحب وسلام، يا أحلى صُلح في الدنيا (حقيقة)".

وأضافت: "كل سنة وأنت طيب وبخير وخير وخير.. يا قلب طيب لا يمكن أن يتواجد إلا داخل إنسان بجد.. إنسان مبدع بطبيعته".

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله، يشارك حاليًا من خلال فيلمه السينمائي الجديد "موسى" تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة: كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد مالك، سارة الشامي، عمر الشناوي، وتدور أحداثه في إطار خيالي حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم.