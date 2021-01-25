شكرا لقرائتكم خبر عن "يا سمرا" لمصطفى شوقى تتخطى الـ 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بيومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت اغنية" يا سمرا" للمطرب مصطفي شوقى التى طرحها المنتج نصر محروس على قناته الخاصة ع اليوتيوب الـ 2 مليون مشاهدة وهى من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامي سمير وإخراج نصر محروس وتم تصويرها داخل منزل نوبى وديكور نوبي اختاره محروس ليخرج من إطار اغانية السابقة التى كان يتم تصويرها على كروما بأحد الاستوديوهات

يذكر أن المخرج نصر محروس قد التقى بعد سنوات من الغياب والأزمات مع مطرب شركته الفنان بهاء سلطان منذ يومين وذلك بعد أن حضر إلى استوديو ام ساوند لتسجيل الاغاني المتبقية فى البومه حسب حكم المحكمة التى الزمته بذلك.

ونشر المخرج نصر محروس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورا له مع الفنان بهاء سلطان، معلقا عليها: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان، مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك".

وكان المنتج نصر محروس وشقيقه مهندس الصوت هانى محروس فى استقبال بهاء سلطان، ورصد ”الخليج 365” هذا اللقاء الأول، وكان مشمولا بحب وود بينهم وكأن لم يكن بينهم مشاكل أو انقطاع.

وقال النجم بهاء سلطان، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالعودة للمنتج نصر محروس معلقا: "مهما حصل أكن له كل حب وتقدير وأتمنى عودة النجاحات مرة أخرى معه".