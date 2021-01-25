"فكرته براسين".. هنيدي يعلق على صورة كلب وفي لصاحبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّق النجم محمد هنيدي، على صورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يجلس على كرسي متحرك وبجواره كلبه الخاص.

ونشر هنيدي، الصورة، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "فكرته كلب براسين".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذه الصورة، في إشارة إلى أنه كلب مخلص تعقب سيارة إسعاف تقل صاحبه إلى مستشفى وانتظر في الخارج مدة ستة أيام حتى اجتمع شملهم مرة أخرى.

من ناحية أخرى، انتهى محمد هنيدي، مؤخرًا من تصوير فيلم "النمس والإنس" والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال عام 2021، ويشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبدالجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.