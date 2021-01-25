هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد "توأم روحها" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هنا شيحة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، احتفالها بعيد ميلاد صديقتها فاتن سعد الله التي وصفتها بأنها "توأم روحها".

ونشرت هنا، صورا من الاحتفال، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلّقت: "لم ينته الأمر أبدًا بسبب الاحتفال بعيد ميلاد توأم روحي.. هناك كل أنواع الأشخاص والأصدقاء الذين يدخلون في حياتك.. يظل بعضهم ويغادر البعض الآخر، البعض يخون والبعض الآخر مخلص، أنعم الله وجودك في حياتي يا فاتن سعد الله".

يذكر أن الفنانة هنا شيحة، انتهت مؤخرًا من تصوير آخر مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "النهاردة يوم جميل"، سيناريو وحوار دينا السقا ونيفين شلبي، إنتاج شريف مندور، إخراج نيفين شلبي، ويشارك في بطولته النجوم: باسم سمرة ونجلاء بدر وانتصار وأحمد وفيق ومحمود الليثي ورمزي العدل وكريم كوجاك، مدير التصوير أحمد عادل.