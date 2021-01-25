شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم: النوم خميرة الصوت وممكن أغنى فى 3 أفراح فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم حكيم، إنه يستطع إحياء 3 أفراح في اليوم الواحد بنفس الحماس والقوة؛ لأنه زمان كان يغنى من بليل للصبح دون مقابل، مضيفا: "ولو 3 أفراح يومين وراء بعض عادى بس أهم حاجة النوم؛ لأن النوم خميرة الصوت.

وأضاف حكيم، خلال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، أن الفترة القادمة يعمل على أكثر من دويتو مع أكثر من مغنٍّ أجنبى، كما وجه حكيم رسالة لأمير كرارة، قائلا: اللى جاى مفيش أحلى من قعدتى معاك، وهجيلك اللوكشين ليك أنت والسقا وهتفرج على مسلسل نسل الأغراب".

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، ويذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON، ويستضيف خلاله مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوى ومحمد الشرنوبى.

يشار إلى أن النجم أمير كرارة يشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من: دياب، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.