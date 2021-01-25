شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يكشف عن مفاجأة زملائه الفنانين له بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الفنانين على مفاجأة الفنان صلاح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده، من خلال فيديو تضمن تهنئة من جانبهم له بتلك المناسبة، حيث بدأ بتواجد الفنانة هبة مجدى وغنائها له، كما تضمن الفيديو مجموعة من النجوم والنجمات مثل مى كساب، هشام ماجد، هند صبرى، محمد جمعة، بالإضافة إلى آخرين ممن حرصوا على تهنئته، كما ظهر هو بنهاية الفيديو أمام تورته عليها صور مجموعة من أهم أعماله.



صلاح عبد الله أثناء احتفاله بعيد ميلاده

وكان كشف الفنان القدير صلاح عبد الله، فى قصيدة شعرية جديدة من تأليفه، عن الحالة الموجودة حاليا وغياب الابتسامة عن الناس، معبرا عنها بأداء ومشهد تمثيلى، نشرها عبر حسابه على تويتر، قائلا: "إيه.. خير.. مالك.. مش عاجبنى يا دنيا حالك، والله حالك مش عاجبنى.. ابتسامتك غايبه ليه، هو لو الخوف يسيبنى.. لو يسيبنى أعمل ايه.. اعمل ايه ولا ايه ولا ايه"، وعلق صلاح عبد الله، على القصيدة، قائلا: "حالة وحتروح لحالها، صباح الخير وتصبحوا على خير وفى أفضل صحة وأحسن حال".



صلاح عبد الله يحتفل بعيد ميلاده

يشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله، احتفل بوصول عدد متابعيه إلى مليون متابع عبر إنستجرام، وعلق على ذلك ساخرا كعادته عبر وسائل التواصل الاجتماعى: "بعرقى وبمجهودى بدون أى دفع أو دعم، كما أشاد بدور بناته حين كتب: "ما ليش فى الإنستجرام بس بناتى قالولى جربه".