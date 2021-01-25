شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم: هسجل أدعية دينية والقرآن بصوتى لما أعتزل الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حكيم، أنه بعد اعتزاله الغناء سوف يسجل أدعية دينية والقرآن بصوته ويحتفظ بهم لنفسه، مضيفا، إنه يعشق الحيوانات وخاصة الخيل والكلاب، وقال: الحصان أذكى حيوان وبيحس بصاحبه والإحساس عالى أوى وربنا سخره للبنى آدم.

وروى حكيم، خلال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، موقف إصابته من الحصان، قائلا: كنت راكب حصانى ووقعت منه لأن عدينا على المكان اللى كان بيتدرب فيه وقت تعليمه الرقص فأتنرفز جدا ووقعنى من عليه، واليوم ده كان ورايا فرح روحت وجهزت والفرقة طلعت على المسرح وجيت أقوم جسمى مكسر ومش قادر اتحرك والحمد الله الفرح كان كلهم دكاترة وإدونى حقنة وقومت زى الحصان.

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، ويذاع يومى السبت والأحد من كل أسبوع، فى تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON، ويستضيف خلاله مجموعة كبيرة النجوم، فى مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوى ومحمد الشرنوبى.

يشار إلى أن النجم أمير كرارة يشارك فى الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من: دياب، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.