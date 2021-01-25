شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "عايم في بحر الغدر" ينضمون لنقابة المهن الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم كل من أحمد عزت وعلي سمارة، أصحاب مهرجان "عايم في بحر الغدر" الشهيرة، إلى نقابة المهن الموسيقية، وذلك بعد موافقة لجنة الاختبارات عليهم، وتقديم الأوراق المطلوبة.

وشارك أحمد عزت جمهوره بصورة عبر حسابه على "فيس بوك"، لحظة استلامه كارنية نقابة المهن الموسيقية، وكتب عليها قائلًا: "كارنية نقابة المهن الموسيقية تمت بحمد الله".



أحمد عزت

وطرح مهرجان عايم فى بحر الغدر "الوشواش ألوان" يوم 3 مايو 2019 على اليوتيوب، وحققت أكثر من 140 مليون مشاهدة وحققت رواجا هائلا بين الأعمار المختلفة .

وفي شهر 6 الماضى، طرح أحمد عزت و على سمارة مهرجان "عايم في بحر الغدر" ريمكس جديد للأغنية على اليوتيوب، وحققت أكثر من 3 مليون مشاهدة.