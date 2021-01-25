شكرا لقرائتكم خبر عن بتلك الكلمات.. محمد فؤاد وحنان ترك وهالة صدقى ومصطفى حسنى ينعون عبلة الكحلاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من المشاهير على نعى الدكتورة عبلة الكحلاوى بعد وفاتها الليلة، ومن هؤلاء الفنانة هالة صدقى حيث كتبت من خلال حسابها على موقع انستجرام: "ورحلت رمز من أهم الرموز المصريه الداعية الدكتوره عبله الكحلاوي، وللاسف كورونا أرجوكم روحوا علي المستشفي علي طول بلاش انتظار، الانتظار بيقلل فرصه الانقاذ ربنا يحافظ علينا كلنا"، فى حين كتب المطرب محمد فؤاد: "ننعي بخالص الحزن الدكتورة عبلة الكحلاوي، إنا لله وإنا اليه راجعون".

كما كتبت الفنانة حنان ترك: "إنا لله وإنا اليه راجعون ،اللهم أنها ف ضيافتك وأنت أكرم من يكرم الضيف .اللهم شفع فيها القرآن والصلاة والقيام والصيام والزكاة والحج وحب المساكين....ف جنة الخلد إن شاء الله...غفر الله لها والحقنا بها على خير..رحلة طويلة عظيمة ورسالة سامية في الدعوة لله...لأسرتها خالص التعازى".



حنان ترك على تويتر تنعى عبلة الكحلاوى

أما الداعية مصطفى حسنى فكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمة الله على السيدة الكريمة المُعلمة الدكتورة عبلة الكحلاوي ورزقها الفردوس الأعلى وألحقها بالصالحين والشهداء.. وجميع أمواتنا..ما رأينا منها إلا كل خير وعلم ونفع.. طيب الله ثراها وبارك في أثرها وجعل جميع أعمالها الصالحة وسيرتها الطيبة في موازين حسناتها".

أيضاً كتبت الفنانة نهال عنبر وهى تنعى الدكتورة عبلة الكحلاوى: "ربنا يرحمها برحمته الواسعه ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته الدكتورة العظيمة عبلة الكحلاوي".

الدكتورة عبلة الكحلاوى، من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

التحقت الدكتورة عبلة الكحلاوى، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهرفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.

اتجهت الدكتورة عبلة الكحلاوى إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم، وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت فى إلقاء دروس يومية للسيدات فى مسجد والدها محمد الكحلاوى فى البساتين وركزت فى محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوى، جمعية خيرية فى المقطم لرعاية الأطفال الايتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات فى المقطم.