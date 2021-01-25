"هلطش في الكل".. نجلة ماجدة تبكي وتعاتب إسعاد يونس وصفاء أبو السعود بسبب والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

بكت الفنانة غادة نافع، ابنة النجمة الكبيرة الراحلة ماجدة الصباحي، في الذكرى الأولى لوفاة والدتها في 16 يناير 2020.

وقالت نافع، في لقاء مع برنامج "theinsiderar" عبر تليفزيون دبي: "فراغ غير طبيعي من بعدها، وحشاني جدا، مش حاسة أنها مشيت، أستغفر الله مش اعتراض ولا حاجة، لكن أنا حاسة أنها حواليا".

أضافت: "ماجدة كانت في الحقيقة طفلة، طفلة كبيرة، ولا تعترف بالسن عشان روحها كانت صغيرة فعلا".

وعاتبت ابنة ماجدة الفنانة إسعاد يونس بعد عام من وفاة والدتها، وقالت: "مدام إسعاد بعتتلي رسالة واتس تعزي في ماجدة عشرة 20 سنة وبينهم وبين بعض شغل، ومدام صفاء أبو السعود كذلك، أنا هلطش في الكل بس مش قادرة مقولش".

ماجدة الصباحي إحدى أهم وأشهر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، ومن أبرز أفلامها: "لحن الخلود، الآنسة حنفي، بنات اليوم، أين عمري، شاطئ الأسرار، النداهة، الحقيقة العارية، المراهقات، جميلة"، وغيرها.