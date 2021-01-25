الحلفاوي وندى بسيوني يحتفلان بتأهل منتخب اليد لدور الـ8 بكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص النجم نبيل الحلفاوي والفنانة ندى بسيوني، على الاحتفال بتأهل المنتخب الوطني المصري لكرة اليد لدور الـ8 ربع نهائي المونديال، بعد تعادله مع منتخب سلوفينيا بنتيجة 25/25.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "ألف مبروك يا أبطال الصعود.. التواجد بين الثمانية الكبار.. بالعزيمة عوضتم فارق الشوط الأول.. رجالة شرفونا".

فيما كتبت ندى بسيوني، عبر "تويتر": "مبروك للمنتخب الوطني لليد هذا الإنجاز بالصعود لدور الـ8، في انتظار المزيد يا أبطال".

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لليد في نسختها السابعة والعشرين خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

ويشارك الفنان نبيل الحلفاوي، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.