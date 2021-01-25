منة فضالي بـ"شورت" ونورهان بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شورت" قصير، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

كارلا حداد

نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب، حازت الصورة على إعجاب متابعيها.

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة من أمام البحر.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير.

ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة.

نورهان

نشرت الفنانة نورها صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج، لاقت الصورة إعجاب جمهورها.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية.

ياسمين كساب

نشرت الفنانة ياسمين كساب صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة "كلب" وسط الأشجار.