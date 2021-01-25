حنان ترك تنعي عبلة الكحلاوي بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة حنان ترك، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، التي وافتها المنية مساء الأحد، عن عمر يناهز 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت حنان، عبر حسابها على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إنها في ضيافتك وأنت أكرم من يكرم الضيف.. اللهم شفع فيها القرآن والصلاة والقيام والصيام والزكاة والحج وحب المساكين.. في جنة الخلد إن شاء الله.. غفر الله لها وألحقنا بها على خير.. كفين للدعاء".

وأضافت: "رحلة طويلة عظيمة ورسالة سامية في الدعوة لله.. لأسرتها خالص التعازي".

التحقت الدكتورة عبلة الكحلاوي، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.

اتجهت الكحلاوي إلى الكعبة المشرفة لتلقي دروسًا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، واستمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم، وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت في إلقاء دروس يومية للسيدات في مسجد والدها محمد الكحلاوي في البساتين.

أسست جمعية خيرية في المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر، تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة لمجمع الباقيات الصالحات في المقطم.