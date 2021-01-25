"أم الغلابة الطيبين".. حمادة هلال ينعي الداعية عبلة الكحلاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعى الفنان حمادة هلال، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، التي وافتها المنية مساء الأحد، عن عمر يناهز 72 عامًا، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب هلال، عبر حسابه على "إنستجرام": "الله يرحمك يا طيبة.. الله يجعلك من أهل الفردوس يا أم الغلابة الطيبين.. أسألكم الدعاء للدكتورة عبلة الكحلاوي.. البقاء لله".

وأعلنت أسرة الداعية الراحلة عبلة الكحلاوي، إقامة صلاة الجنازة عليها بعد صلاة الظهر غدٍ الاثنين، في مسجد الدكتورة عبلة الكحلاوي بالهضبة الوسطى بالمقطم، أمام مجمع الباقيات الصالحات.