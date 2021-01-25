شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى: ليس لدى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم ماجد الكدواني في تصريح خاص لليوم السابع أنه ليس له أى صفحات خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي مضيفا أن الصفحات المدونة باسمه علي الفيس بوك والإنستجرام مزيفة ويملكها أشخاص مزيفون يتقمصون شخصيته مشيرا إلى تواصل ابنه يوسف مع أحدهم حيث نجح في توثيق الحساب، ويجسد الفنان ماجد الكدواني شخصية ضابط في فيلم "الجريمة" من إخراج شريف عرفه وبطولة أحمد عز ومنه شلبى الذي سيبدأ تصوير.

من ناحية اخرى يتابع ماجد الكدوانى ايرادات فيلمه الجديد "وقفة رجالة" والذى يعرض حاليا بدور العرض، فيلم " وقفة رجالة "بطولة ماجد الكدواني و سيد رجب ، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

وعُرض لـ ماجد الكدواني مؤخرا حكاية فرق توقيت، ضمن أحداث مسلسل نمرة اتنين، وقدم من خلالها دور سائق أوبر، وشاركته بطولة الحكاية شيرين رضا، وهي من إخراج هادي الباجوري.