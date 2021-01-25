شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لؤلؤ الحلقة 21.. أحمد زاهر يفاجئ مى عمر ويتزوجها أمام الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مسلسل لؤلؤ الحلقة 21

تطورت الأحداث فى الحلقة الـ21 من مسلسل "لؤلؤ" بعدما فاجأ طارق نصار -أحمد زاهر- لؤلؤ – مى عمر – التى عادت إلى فيلتها وتجده ينتظرها مرتديًا بدلة الزفاف، والفيلا مجهزة بالكامل من الزينة والاضاءة، ليهديها خاتم الماس شبكتها وكشف لها أنه ردها إلى عصمته قبل انتهاء العدة بعدما طلقها فى السر مثلما تزوجها فى السر.

يخبر طارق لؤلؤ أنه طلق زوجته هيدى كرم، وبعد ذلك ترتدى لؤلؤ فستان الزفاف الذى صممه أهم مصممين الأزياء، وتبدأ أجواء الاحتفال بالزفاف، وفى نفس الوقت يخرج طارق لايف على السوشيال ميديا، ويعلن للجمهور أن لؤلؤ أكثر إنسانة أحبها ويؤكد حبه لها لآخر يوم فى عمره ويعلن زواجه منها وأنه فخور وسيظل فخور بذلك طوال العمر.



مسلسل لؤلؤ الحلقة 21

بودا - محمد الشرنوبى - يفاجئ بصور زفاف لؤلؤ من طارق التى أرسلتها له مروى صديقة لؤلؤ، وتأتى وتقابله لطمئنته بأن ما حدث هو مفاجأة، وأن لؤلؤ مصدومة وما زالت تفكر فيه، بينما داليا - هيدى كرم - زوجة طارق ترى صور الزفاف على السوشيال ميديا وتنتهار وتحاول الخروج من الفيلا ولكن الحرس الخاص بفيلا طارق يمنعها من الخروج.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.