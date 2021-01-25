شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم: غنيت مع شقيقة مايكل جاكسون فى دبى وجيمس براون فى البيت الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حكيم، أنه أحيا حفلا غنائيا ضخما فى دبى مع لاتويا جاكسون شقيقه مايكل جاكسون، قائلا، استطعت العمل مع العديد من المطربين الأجانب فى الخارج.

وأضاف حكيم خلال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، الأجنبى لما يسمع ربع تون فى الأغانى بيسمعها نشاز وبختار أغانى ميبقاش فيها ربع تون، واشتغلت مع جيمس براون جوه البيت الأبيض، ومحدش يعرف الكلام ده لان وقتها مكنش فى سوشيال ميديا زى دلوقتى"، ثم قدم حكيم أغنية " حلاوة روح" وأشعل المسرح بغنائه ورقصه.

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، ويذاع يومى السبت والأحد من كل أسبوع، فى تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON، ويستضيف خلاله مجموعة كبيرة النجوم، فى مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوى ومحمد الشرنوبي.

يشار إلى أن النجم أمير كرارة يشارك فى الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.