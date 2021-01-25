شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم: بكيت فى الشارع وأنا ماشى بعد أول تعاقد ليا فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم حكيم، إنه يوجد كيمياء بينه وبين فرقته، فضلا عن الإخلاص والتفانى فى العمل الذى يجمعهم كفريق عمل، وأضاف حكيم خلال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، أن أغنية "نظرة"، فتحت خير عليه، حيث طرحها عام 91، وكانت بالنسبة للوسط نقله في الشعبى ووديته في حتة تانية خالص على حد قوله.

وأضاف حكيم خلل حديثه قائلا:"ولما مضيت مع شركة سونار عيطت من فرحتى وأنا ماشى فى الشارع، لأنها كانت أمنية ليا، وحميد الشاعرى جميل وفنان عنده رؤية، وفايز عزيز أول واحد سمعنى بعد حميد الشاعرى وعلمنى كتير أوى، ويوميا في الأستوديو مع حميد و إيهاب".

وتابع حكيم قائلا:"حقبة اليوتيوب وقعت من الرقابة، وجيلنا كله أتعلم من الرقابة والأغنية بتاعتى "اشتكيك" أتمنعت من الرقابة، بسبب الكلام لأن الكلام وقتها مش مفهوم".

يذكر أن الموسم الرابع من برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، ويذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON، ويستضيف خلاله مجموعة كبيرة النجوم، في مقدمتهم حكيم ويسرا وبشرى وأصالة ومحمد عبد الرحمن "توتة" ومحمد أسامة "أوس أوس" وخالد الصاوى ومحمد الشرنوبي.

يشار إلى أن النجم أمير كرارة يشارك في الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، مى عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، أحمد داش، أحمد مالك، أحمد فهيم وآخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.