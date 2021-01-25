شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون عبلة الكحلاوى:الله يرحمك يا طيبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من نجوم الفن، الدكتورة عبلة الكحلاوى، التى توفيت مساء اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما.

وكتبت النجمة سوسن بدر، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته"، وقال الفنان أحمد فهمى، على تويتر، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي".



سوسن بدر



أحمد فهمى

وقال الفنان حمادة هلال: "الله يرحمك يا طيبة الله يجعلك من أهل الفردوس يا أم الغلابة الطيبين اسألكم الدعاء الدكتورة عبله الكحلاوي البقاء لله"، وكتب الفنان محمد أنور: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي".



حمادة هلال



محمد أنور

وكتبت الفنانة نشوى مصطفى: "مع السلامة يا حبيبتى الداعية الإسلامية الحاجة عبلة الكحلاوى فى ذمة الله سلام الله عليكى ورحمته وبركاته".



نشوى مصطفى

وكتب الفنان هانى رمزى: "رحم الله الدكتورة عبله الكحلاوى السيدة الفاضلة والقلب الطيب عزائى لصديقى وأخى الدكتور أحمد الكحلاوى ولكل محبيها فى مصر والعالم العربى".



هانى رمزى

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

التحقت الدكتورة عبلة الكحلاوى، بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 فى التخصص ذاته انتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات فى الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.

اتجهت الدكتورة عبلة الكحلاوى إلى الكعبة المشرفة لتلقى دروسا يومية بعد صلاة المغرب للسيدات، وقد استمرت هذه الدروس منذ عام 1987 إلى 1989 كانت تستقبل خلاله مسلمات من سائر أنحاء العالم، وبعد عودتها إلى القاهرة بدأت فى إلقاء دروس يومية للسيدات فى مسجد والدها محمد الكحلاوى فى البساتين وركزت فى محاضراتها على إبراز الجوانب الحضارية للإسلام بجانب شرح النصوص الدينية والإجابة عن التساؤلات الفقهية.

وأسست الدكتورة عبلة الكحلاوى، جمعية خيرية فى المقطم لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر تحت اسم جمعية الباقيات الصالحات، بالإضافة إلى مجمع الباقيات الصالحات فى المقطم.