شكرا لقرائتكم خبر عن "نقابة الموسيقيين": الشئون القانونية تدرس منع حمو بيكا من الغناء على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مرتضى المتحدث الرسمى باسم نقابة الموسيقيين، إن تنازل الفنان هانى شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، مردفا:"حمو بيكا دخل لجنة وسقط بها".

وأضاف خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس مع خيرى رمضان وكريمة عوض، أن ظهور حمو بيكا فى كليب أحمد الفيشاوى، سيتحدد بعد طرح الكليب، فغنائه فى الكليب، سيختلف عن ظهوره دون أن يغنى سيتحول الأمر إلى نقابة المهن التمثيلية.

وتابع، كل من يصعد منصة للغناء أو يغنى فى فرح لابد أن يحصل على "إجازة" أو تصريح من النقابة، وندرس حاليا من خلال الشئون القانونية منع حمو بيكا من "يوتيوب"، كما أن أحمد الفيشاوى سيظهر ويغنى فى الكليب بناء على بروتوكول تعاون بين اتحاد النقابات الفنية ونقابة الموسيقيين، لأن الفيشاوى عضو نقابة المهن التمثيلية.