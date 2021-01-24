جيم كاري يسخر من ميلانيا ترامب: وداعا أسوأ سيدة أولى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم توقف الممثل الأمريكي جيم كاري عن لعب دور جو بايدن في برنامج SNL، لكنه لم يتوقف عن مزج السياسة بالفن.

وقدم جيم كاري في أحدث عرض كوميدي له في البرنامج الشهير SNL ملخصا لأبرز ما حدث في الإدارة الامريكية السابقة.

ووفقا لموقع "ياهو" البريطاني، نشر "كاري" رسما كاريكاتوريا لميلانيا ترامب عبر حسابه على "تويتر"، مرفقا بتعليق: "وداعًا أسوأ سيدة أولى، أتمنى أن تحصلي على تسوية كافية لعيش حياة سطحية، شكرًا على لا شيء".





تعليقات "كاري" تشير إلى شائعات الانفصال التي لاحقت الثنائي طيلة فترة وجودهما في البيت الأبيض.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنحى جيم كاري عن تقديم دور الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي قام به طوال 6 حلقات، خلفًا للممثل جايسون ساديكس.





وذكر الموقع أن آراء "كاري" في الإدارة الأمريكية السابقة لا تمثل مفاجأة، إذ صور الممثل دونالد ترامب في صورة خنزير من كتاب الأطفال Charlotte's Web عام 2019.

وأعاد كاري الكرة، بعد اعتداء الكابيتول الأخير، حيث شبه ترامب بمهرج قاتل، يسعى لقتل الحقيقة.