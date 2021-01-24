"Oh، Lover" جديد المغنية والممثلة الكورية الجنوبية سوزي

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت الممثلة والمغنية الكورية الجنوبية "سوزي" أغنية جديدة لها بعنوان “Oh، Lover” من تأليفها، قبل يوم من الحفل الافتراضي الذي أقيم يوم أمس بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإحترافها الغناء والذي حمل عنوان “Suzy: A Tempo”.

بينما كانت تستعد للحفل، كانت سوزي تكشف عن لمحات لنفسها وهي تتدرب على الرقص وتعزف الغيتار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما أصدرت مؤخرًا مقطع فيديو للتدريب على الرقص لأغنيتها الأولى المنفردة “Yes No Maybe”.





وشهد يوم أمس المصادف 23 يناير الساعة 7 مساءً بتوقيت كوريا، بث الحفل الافتراضي “Suzy: A Tempo” عبر KakaoTV في كوريا وأميركا الشمالية، niconico live في اليابان وباقي أنحاء العالم.

يذكر أن "سوزي" شاركت مؤخراً في بطولة مسلسل نتفليكس الأصلي "Start up" الذي لاقى نجاحاً كبيراً بين مشاهدي المنصة حول العالم.

أما فيلمها القادم فهو بعنوان Wonderland ، من إخراج Kim Tae-yong ، تدور أحداثه في عالم محاكاة "حيث يجتمع الناس مع أحبائهم الذين لم يعد بإمكانهم التحدث معهم في الواقع". يضم الفيلم طاقم عمل من أبرز نجوم الدراما في كوريا.