شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يهنئ منتخب اليد: إن شاء الله البطولة مصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المطرب الشعبى محمود الليثى، منتخب مصر لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفينى فى الجولة الثانية للدور الرئيسى لمونديال العالم لكرة اليد المقام فى مصر حاليًا والتأهل للدور ربع النهائى بالمونديال.

ونشر المطرب محمود الليثى مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: مليون مبروك لمنتخب مصر الصعود لدور الـ8.. إن شاء الله البطولة مصرية".

ويستعد المطرب الشعبى محمود الليثى لتصوير أحدث أعماله السينمائية فيلم "أولاد أبو إسماعيل"، ويشاركه فى الفيلم كل من الفنان محمد لطفى، والفنانة قمر اللبنانية، والفنانة كلودينا حنا، والفنان محمد ثروت، والفيلم سيناريو سيد السبكى، وإنتاج أحمد السبكى.

وكان المنتج أحمد السبكى طرح أغنية "حملونى" لنجوم الأغنية الشعبية محمود الليثى وعبد الباسط حمودة وشيبة، والتى تعرض ضمن أحداث فيلم "صابر وراضى" للنجم أحمد آدم، والمقرر طرحه بدور عرض السينمات في 31 ديسمبر تزامنا مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.