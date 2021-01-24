شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى ضيف شرف فى "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

من داخل أحد استوديوهات شبرامنت انتهى النجم أشرف عبد الباقى من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "الاختيار 2" الذى يشارك فيه كضيف شرف المسلسل بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، والذى تقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويعد هذا العمل من أقوى مسلسلات الموسم الدرامى.

وفى السياق ذاته، انتهى المخرج بيتر ميمى من تصوير 40% من مشاهد المسلسل، حيث صور فريق العمل عدة مشاهد في مناطق متفرقة بالقاهرة، بالإضافة إلى بعض المعسكرات الحقيقية، حيث ترغب الشركة المنتجة في تقديم عمل درامي حقيقي للجمهور، مثلما قدمت في مسلسل "الاختيار" الذى قدمه النجم أمير كرارة العام الماضى، وحقق نجاحًا ساحقًا.

مسلسل "الاختيار 2" سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، ويتناول العمل بطولات رجال الأمن الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.