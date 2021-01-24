شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى يكشف لـ CBC أسباب منحه 14 من أصدقائه مليون دولار لكل منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم العالمى جورج كلونى، أثناء استضافته فى برنامج "its show time" عن طريق اللايف مع الإعلامية دينا حويدق، على قناة CBC، تعليقا على منحة 14 من أصدقائه المقربين مليون دولار لكل واحد منهم، إن هؤلاء هم أصدقاؤه المقربون وأنهم أقرضوه المال في الوقت الذي كان فيه "مفلس" وكانوا يفتحون له منازلهم ليبيت فيها، ولذلك قرر أن يرد لهم الجميل وكان سيكتب ذلك في وصيته ولكنه فكر لماذا يمنحهم المال بعد وفاته وفي الوقت الذي يرتدون فيه حفاضات كبار السن من الأفضل أن يمنحهم المال وهم لا يزالوا بتمتعون بصحة جيدة، حيث يحتاجون المال عادة في إدخال أبنائهم الجامعات وغيرها من الأمور.



كلوني

أحدث أفلام كلوني هو فيلم "The Midnight Sky"، الذي قام بإخراجه وشارك في بطولته مع فيليسيتي جونز وديفيد أويلو، وتم عرضه عبر منصة نتفليكس في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.



جورج كلوني

وتدور أحداث The Midnight Sky في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كى يمنع سالى (Felicity Jones) وزملاءها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلوني بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton.



جورج كلونى ودينا حويدق

العمل من بطولة جورج كلوني، فيليسيتي جونز، ديفيد أويلوو، تيفاني بون، ديميان بشير، كايل تشاندلر، caoilinn Springall، وغيرهم.