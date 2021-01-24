شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى على CBC: لن أشعر بملل أبدًا مع زوجتى فى فترة الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم العالمى جورج كلونى، أثناء استضافته فى برنامج "its show time" عن طريق اللايف عبر "زووم" مع الإعلامية دينا حويدق، على قناة CBC، إنه لم يشعر أبدًا بالملل في فترة الحجر المنزلي وأنه قضاها مع زوجته حيث كانا يتناولان العشاء سويا ويقضيان وقت أطول معًا ولذلك لم يشعر بأي ملل في تلك الفترة.

أحدث أفلام كلوني هو فيلم "The Midnight Sky"، الذي قام بإخراجه وشارك في بطولته مع فيليسيتي جونز وديفيد أويلو، وتم عرضه عبر منصة نتفليكس في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.

جورج كلوني

وتدور أحداث The Midnight Sky في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كى يمنع سالى (Felicity Jones) وزملاءها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلوني بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton.

كلوني

العمل من بطولة جورج كلوني، فيليسيتي جونز، ديفيد أويلوو، تيفاني بون، ديميان بشير، كايل تشاندلر، caoilinn Springall، وغيرهم.