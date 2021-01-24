شكرا لقرائتكم خبر عن جورج كلونى لـ CBC: أعيش حياة زوجية سعيدة مع أمل علم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم العالمى جورج كلونى، أثناء استضافته فى برنامج "its show time" عن طريق اللايف عبر "زووم" مع الإعلامية دينا حويدق، على قناة CBC، إنه يعيش حياة زوجية سعيدة مع زوجته أمل علم الدين، وأنهما دوما يحظيان بأوقات سعيدة بعيدا عن الملل، وفي فترة تفشي فيروس كورونا والجلوس في المنزل، كانا يقضيان أجمل أوقاتهما سويا وكانا يتناولان العشاء يوميا ولم يحظي بأي حوار معها شعر فيه بالملل أبدا.

يذكر أن أحدث أفلام كلونى هو "The Midnight Sky"، وهو الفيلم الذى قام بإخراجه وشارك فى بطولته مع فيليسيتى جونز وديفيد أويلو، وتم عرضه عبر منصة نتفليكس فى الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.

وتدور أحداث The Midnight Sky فى فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (جورج كلوني)، الذي يعيش فى عالم منعزل فى المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كى يمنع سالى (Felicity Jones) وزملاؤها من رواد ألفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلونى بإخراج هذا ألفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton.

العمل من بطولة جورج كلوني، فيليسيتى جونز، ديفيد أويلوو، تيفانى بون، ديميان بشير، كايل تشاندلر، caoilinn Springall، وغيرهم.