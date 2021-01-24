جورج كلونى لبرنامج its show time: أصيبت بوعكة صحية قبل تصوير The Midnight Sky

القاهرة - سامية سيد - قال النجم العالمى جورج كلونى، أثناء استضافته فى برنامج "its show time" عن طريق اللايف عبر "زووم" مع الإعلامية دينا حويدق، على قناة CBC، إنه أصيب بالتهاب في البنكرياس وقضي ليلتين في المستشفي وذلك قبل توجهه إلى أيسلندا لتصوير فيلم The Midnight Sky، وأضاف كلوني أن المرض ساعدته بشكل كبير في تصوير دوره خاصة أنه كان يجسد دور رجل يحتضر.

جورج كلوني

جورج كلوني

أحدث أفلام كلوني "The Midnight Sky"، الذي قام بإخراجه وشارك في بطولته مع فيليسيتي جونز وديفيد أويلو، وتم عرضه عبر منصة نتفليكس في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.

وتدور أحداث The Midnight Sky في فترة ما بعد دمار العالم post- apocalyptic وتتبع محاولات أوجستين (جورج كلوني)، عالم منعزل في المنطقة القطبية، بينما يسابق الزمن كى يمنع سالى (Felicity Jones) وزملاءها من رواد الفضاء من العودة إلى الأرض، حيث تنتظرهم كارثة عالمية غامضة، ويقوم جورج كلوني بإخراج هذا الفيلم المأخوذ عن الرواية الناجحة Good Morning, Midnight للكاتبة Lily Brooks-Dalton.