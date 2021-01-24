شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل صور لـ هاجر احمد بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حازت الحلقة الأخيرة من مسلسل ضربة معلم على إعجاب المئات من المشاهدين، خاصة فى عدد من المشاهد الرومانسية بين جابر "محمد رجب"، وليلى "هاجر احمد"، وتصدر اسم الفنانة هاجر أحمد تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأخيرة للمسلسل.

والفنانة هاجر أحمد من الفنانات التي تشارك متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصور من حياتها اليومية وكواليس تصوير المسلسلات التي تشارك فيها، وصور أثناء ممارستها الرياضة المفضلة لها، وبعد كل صورة تنشرها هاجر تحصد العديد من إعجاب متابعيها، متغزلين في جمالها وإطلالاتها.



الفنانة هاجر احمد



هاجر احمد تمارس الرياضة



هاجر احمد فى إطلالة رقيقة



هاجر احمد



هاجر احمد



هاجر احمد بإطلالة رياضية



هاجر احمد فى إطلالة صيفية



هاجر احمد

وفى الحلقة الأخيرة من مسلسل "ضربة معلم"، فاجأ جابر ليلى بموعد رومانسى على يخت وسط البحر على أنغام الكمان، واستكملا للمفاجأة كشف جابر لـ ليلى عن مدى حبه لها من خلال لافتات مكتوب عليها بحبك يا ليلى يحملها الغواصين بعرض البحر، وهذا ما جعل ليلى تشعر بالطمأنينة وسط أحضان حبيبها جابر، خاصة بعد قضاء إجازة رومانسية بالعين السخنة.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.