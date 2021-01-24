شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون بصورة نادرة عمرها 22عاما في كواليس مسلسل "عائلة شمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة سيمون ذكريات من كواليس مسلسل عائلة شمس التي قامت ببطولته قبل 22 عاما، حيث عرض المسلسل للمرة الأولى على شاشة التليفزيون عام 1999، وجاءت الصورة مع الفنان الراحل جميل راتب، والفنان الفرنسي كلود سيرنييه، ونشرت الصورة عبر حسابها على موقع إنستجرام.



سيمون تتوسط الفنان الفرنسى وجميل راتب

كانت النجمة سيمون أحيت الذكرى السادسة لرحيل سيدة الشاشة العربية الفنانة القديرة فاتن حمامة، التى حلت خلال الشهر الجارى، يوم 17 يناير الماضى، مؤكدة أنها أبسط وأجمل أستاذة، لذلك تستحق لقب سيدة الشاشة العربية، معربة عن سعادتها بتجسيد ابنتها فى فيلم "يوم مر ويوم حلو" عام 1988.

ونشرت سيمون، صورة مع الفنانة الراحلة من كواليس الفيلم، الذى عرض قبل نحو 33 عاما، عبر حسابها على إنستجرام، أتبعته قائلة: "الأستاذة المحترمة بجد، بلا ازدواجيات زائفة وزائلة، أمام الكاميرا رائعة وخلفها أجمل وأبسط أستاذة، لذلك هى سيدة الشاشة العربية، ليس لقب لكن صفة"، وأضافت: "سعدت وتشرفت باختيارها والعمل بجوارها ابنة لها فى يوم مر ويوم حلو، هذه هى الحياة".

كما حرصت النجمة والفنانة سيمون، على مواساة ودعم النجم على حميدة، الذى يرقد حاليًا للعلاج فى مستشفى معهد ناصر، بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرًا، متمنية له الشفاء العاجل والعودة لحياته الطبيعية مرة أخرى.

ونشرت سيمون وقتها عبر حسابيها على تويتر وإنستجرام، جزء من "أوبريت رفرف علمنا" التى شاركت فيه بالغناء مع على حميدة ومحمد فؤاد، احتفالاً بتحرير طابا عام 1989، أتبعته قائلة: "المطرب على حميدة.. ربنا يشفيه".