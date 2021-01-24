شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده: أبويا الغالى ربنا يخليك لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة مى كساب على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله عبر حسابها على موقع إنستجرام، من خلال صورة تجمعهما معًا، وصفته فيها بوالدها، وكتبت: "كل سنة وأنت أبويا الغالي أحن وأجدع وأنبل صاصا في الدنيا ربنا يخليك لينا يا حبيبى".



صلاح عبد الله ومى كساب

كما حرص المخرج الكبير عمرو عرفة، على تهنئة صديقه النجم صلاح عبد الله، بمناسبة عيد ميلاده الذى يحتفل به غدًا 25 يناير.

وغرد عمرو عرفة، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "كل سنة وأنت طيب وبألف صحة وسلامة يا أحلى صُلح في الدنيا بس والنبي السنة الجاية تنسي حتة الشاعر اللي جواك"، ليرد صلاح على تهنئته قائلاً: "حاضر هحاول لو عشت ياعمورة يا أغلى حجوجة".

وكان كشف الفنان القدير صلاح عبد الله، فى قصيدة شعرية جديدة من تأليفه، عن الحالة الموجودة حاليا وغياب الابتسامة عن الناس، معبرا عنها بأداء ومشهد تمثيلى، نشرها عبر حسابه على تويتر، قائلا: "إيه.. خير.. مالك.. مش عاجبنى يا دنيا حالك، والله حالك مش عاجبنى.. ابتسامتك غايبه ليه، هو لو الخوف يسيبنى.. لو يسيبنى أعمل ايه.. اعمل ايه ولا ايه ولا ايه"، وعلق صلاح عبد الله، على القصيدة، قائلا: "حالة وحتروح لحالها، صباح الخير وتصبحوا على خير وفى أفضل صحة وأحسن حال".

يشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله، احتفل بوصول عدد متابعيه إلى مليون متابع عبر إنستجرام، وعلق على ذلك ساخرا كعادته عبر وسائل التواصل الاجتماعى: "بعرقى وبمجهودى بدون أى دفع أو دعم، كما أشاد بدور بناته حين كتب: "ماليش فى الإنستجرام بس بناتى قالولى جربه".