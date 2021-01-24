شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تصوير فيلم "القاهرة مكة" لـ منى زكى إلى نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة منى زكى تأجيل تصوير فيلمها الجديد "القاهرة مكة"، حتى نهاية العام الجارى لإنشغالها حاليا بتصوير المشاهد الأخيرة من مسلسلها الرمضانى المقبل "تقاطع طرق"، للمخرج تامر محسن، وبعدها ستدخل تصوير فيلمها الجديد مع إياد نصار ونادين لبكي، وعدد من النجوم العرب، والفيلم يدور حول عدد من الأشخاص الأصدقاء الذين يجتمعون ويدخلون لعبة تكشف الأسرار.

وتتناول النجمة منى زكى العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي.

وفى نفس السياق يعرض لمنى زكى حالياً فيلم "الصندوق الأسود" والذى يحقق أعلى الإيرادات حيث تخطت إيرداته الـ6 ملايين منذ طرحه حتى الآن فى جميع دور العرض، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.